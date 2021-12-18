В Челябинской области еще 604 человека заболели коронавирусом за сутки

В больницах остаются 6196 пациентов

На сегодняшний день, 18 декабря, в Челябинской области официально зарегистрировано 139875 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболели 604 человека. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«Сегодня в ковидных госпиталях продолжают лечение 6196 пациентов. Граждане, у которых отсутствуют клинические проявления болезни и хронические заболевания, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии коронавируса выздоровели и выписаны из медучреждений 126699 южноуральцев. Еще 701 пациент — за прошедшие сутки.

«За последние сутки от COVID-19 скончались 28 человек»,— добавили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Южноуральцы продолжают сдавать анализы на коронавирус. Так, за минувшие 24 часа медиками взято 12259 ПЦР-тестов. Всего с начала пандемии проведено 4 833 089 исследований.

Бесплатно поставить прививку от коронавируса жители Челябинской области могут в КРК «Мегаполис», поликлиниках по месту жительства и круглосуточных пунктах вакцинации.

Ранее стало известно, что вакцину «Спутник V» модифицировали под штамм «омикрон». Новая версия препарата уже проходит клинические испытания.