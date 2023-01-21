В Челябинской области еще 57 человек заразились коронавирусом за сутки

На лечении остаются 569 пациентов

На утро 21 января в Челябинской области официально зарегистрировано 397187 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 57 южноуральцев, в том числе три школьника. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день на лечении остаются 569 пациентов. Граждане, у которых отсутствуют хронические болезни и клинические признаки заболевания, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

За весь период пандемии COVID-19 выздоровели и выписаны из медицинских учреждений 387083 человека. Еще 20 южноуральцев победили болезнь за минувшие сутки.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались три пациента.

Всего с начала пандемии медики провели 8 135 775 исследований на COVID-19 методами ИФА и ПЦР. За последние 24 часа жители Челябинской области сдали чуть более шести тысяч тестов.

Ранее Роспотребнадзор дал прогноз по ковиду в Челябинской области. Жителей региона предупредили о грядущем подъеме заболеваемости. Подробнее — в нашем материале.