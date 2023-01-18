Роспотребнадзор дал прогноз по ковиду в Челябинской области

Жителей региона предупредили о грядущем подъеме заболеваемости

Число заразившихся коронавирусом в ближайшее время будет расти. Об этом южноуральцев предупреждает Роспотребнадзор по Челябинской области.

В новогодние праздники значительно сократилось число свежих случаев заражения: за сутки медики выявляли около 20 заболевших. Сейчас статистика опять идет в рост, а эпидемиологи предупреждают: заболевших будет все больше и больше.

«На прошлой неделе в России зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса кракен. Скоро он доберется и до Челябинской области. По данным из других стран, которые столкнулись с кракеном раньше, этот штамм не вызывает тяжелых форм болезни, но обладает большей заразностью. Значит, число заболевших будет расти»,

— рассказала журналисту ИА «Первое областное» заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

«Южноуральцы должны понять: число свежих случаев заражения коронавирусом никогда не упадет до нуля. Как и грипп, ковид будет циркулировать в нашем обществе. Коронавирус становится сезонной болезнью»,

— добавляет Светлана Лучинина.

По словам эксперта, жители Челябинской области не должны забывать о профилактике коронавируса. Особенно осторожными нужно быть людям из группы риска: южноуральцам с хроническими болезнями, со склонностью к пневмониям. У них любые штаммы коронавируса могут вызвать обострение хронических недугов и спровоцировать летальный исход.

По данным Минздрава области на 18 января, за последние сутки на Южном Урале выявлено 54 человека с коронавирусом, в том числе четыре школьника. Три пациента скончались от осложнений.