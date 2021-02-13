В Челябинской области еще 502 человека вылечились от коронавируса

За сутки выздоровело в два раза больше южноуральцев, чем заболело

На утро 13 февраля в Челябинской области официально зарегистрировано 48714 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки инфекцию подхватили 260 южноуральцев, включая 6 школьников. Обновленную статистику сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

«На сегодняшний день в региональных больницах остаются 6978 пациентов. Они получают все необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. Граждане, не имеющие клинических признаков или хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром врачей»,— сообщили в ведомстве.

За последние сутки из больниц выписали 502 пациента. Всего с начала пандемии коронавируса вылечилось 39807 южноуральцев.

«За последние сутки умерло 12 человек. От коронавируса — 8 человек, от других причин — 4 человека»,— добавили в пресс-службе регионального Минздрава.

Также жители Челябинской области продолжают ежедневно сдавать тесты на коронавирус. Так, за сутки медики провели 8980 исследований, всего взято 1 507 832 тестов.

В эти выходные в крупных ТРК Челябинской области вновь будут бесплатно тестировать на COVID-19. Полный список адресов можно посмотреть по ссылке.