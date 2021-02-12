В ТРК Челябинской области продолжается тестирование на коронавирус. Очередная массовая акция пройдет в ближайшие выходные, 13 и 14 февраля. Приводим полный перечень адресов и график работы мобильных бригад.
Челябинск
13 февраля, суббота
ТК «Алмаз» (главный вход): с 10:00 до 13:00.
ТК «Алмаз» («Леруа Мерлен»): с 10:00 до 14.00.
ТК «Космос»: с 14:00 до 17:00.
ТК «Горки»: с 14:00 до 17:00.
ТК «Кольцо»: с 11:00 до 15:00.
ТК «Куба»: с 13:00 до 16:00.
14 февраля, воскресенье
ТК «Горки»: с 14:00 до 17:00.
ТК «Кольцо»: с 11:00 до 15:00.
ТК «Куба»: с 13:00 до 16:00.
ТК «Алмаз» («Леруа Мерлен»): с 13:00 до 16:00.
Копейск
13 и 14 февраля
ТК «Слава»: с 10:00 до 13:00.
Кыштым
13 и 14 февраля
ТК «Радуга»: с 9:00 до 11:00.
Магнитогорск
13 февраля
ТК «Континент»: с 10:00 до 12:00.
ТК «Гостиный двор»: с 10:00 до 12:00.
Миасс
13 и 14 февраля
ТК «Слон»: с 12:00 до 15:00.
Пласт
13 и 14 февраля
ТК «Раздолье»: с 10:00 до 14:00.
Сатка
13 и 14 февраля
ТК «Факел»: с 11:00 до 13:00.
Южноуральск
13 и 14 февраля
ТК «Южный»: с 10:00 до 12:00.
Исследование проводят методом ПЦР. Это значит, что у горожан берут два мазка — из носа и зева. Для чистоты результата всех желающих сдать анализ просят не есть и не пить за два часа для сдачи мазка.
Обследование совершенно бесплатное. Оно будет оплачено по полису ОМС. Поэтому южноуральцев просят взять с собой медицинский полис и паспорт.
Результат анализа сообщат позже по телефону. По опыту прошлых акций, около двух процентов участников акции получают положительный результат на ковид. После этого челябинцы могут оформить официальный больничный и уйти на самоизоляцию.
На анализы приглашают только тех людей, кто не имеет температуры и других признаков ОРВИ.