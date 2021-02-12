Бесплатный тест на коронавирус в Челябинской области 13 и 14 февраля: полный перечень адресов

Мобильные бригады медиков будут работать в нескольких крупных ТРК региона

В ТРК Челябинской области продолжается тестирование на коронавирус. Очередная массовая акция пройдет в ближайшие выходные, 13 и 14 февраля. Приводим полный перечень адресов и график работы мобильных бригад.

Челябинск

13 февраля, суббота

ТК «Алмаз» (главный вход): с 10:00 до 13:00.

ТК «Алмаз» («Леруа Мерлен»): с 10:00 до 14.00.

ТК «Космос»: с 14:00 до 17:00.

ТК «Горки»: с 14:00 до 17:00.

ТК «Кольцо»: с 11:00 до 15:00.

ТК «Куба»: с 13:00 до 16:00.

14 февраля, воскресенье

ТК «Горки»: с 14:00 до 17:00.

ТК «Кольцо»: с 11:00 до 15:00.

ТК «Куба»: с 13:00 до 16:00.

ТК «Алмаз» («Леруа Мерлен»): с 13:00 до 16:00.

Копейск

13 и 14 февраля

ТК «Слава»: с 10:00 до 13:00.

Кыштым

13 и 14 февраля

ТК «Радуга»: с 9:00 до 11:00.

Магнитогорск

13 февраля

ТК «Континент»: с 10:00 до 12:00.

ТК «Гостиный двор»: с 10:00 до 12:00.

Миасс

13 и 14 февраля

ТК «Слон»: с 12:00 до 15:00.

Пласт

13 и 14 февраля

ТК «Раздолье»: с 10:00 до 14:00.

Сатка

13 и 14 февраля

ТК «Факел»: с 11:00 до 13:00.

Южноуральск

13 и 14 февраля

ТК «Южный»: с 10:00 до 12:00.

Исследование проводят методом ПЦР. Это значит, что у горожан берут два мазка — из носа и зева. Для чистоты результата всех желающих сдать анализ просят не есть и не пить за два часа для сдачи мазка.

Обследование совершенно бесплатное. Оно будет оплачено по полису ОМС. Поэтому южноуральцев просят взять с собой медицинский полис и паспорт.

Результат анализа сообщат позже по телефону. По опыту прошлых акций, около двух процентов участников акции получают положительный результат на ковид. После этого челябинцы могут оформить официальный больничный и уйти на самоизоляцию.

На анализы приглашают только тех людей, кто не имеет температуры и других признаков ОРВИ.