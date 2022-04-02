В Челябинской области еще 487 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 6945 пациентов

На сегодняшний день, 2 апреля, в Челябинской области официально зарегистрировано 319512 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболели 487 человек, включая 38 школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день продолжают лечение 6945 пациентов. Те граждане, у которых отсутствуют клинические признаки заболевания и хронические болезни, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

Всего за период пандемии COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц 303813 южноуральцев. За прошедшие сутки выздоровели 659 человек.

По данным регионального Минздрава, за последние сутки от коронавируса скончались восемь пациентов.

Жители Челябинской области продолжают сдавать анализы на ковид. Так, за минувшие 24 часа медиками исследовано 10674 ПЦР-теста. С начала пандемии взято и исследовано 6 367 830 анализов.

В эти выходные поставить прививку от коронавируса можно в крупных ТРК региона, а также в торговых комплексах и круглосуточных пунктах вакцинации. Графики работы передвижных лабораторий и полный список адресов можно посмотреть в нашем материале.