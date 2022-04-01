Минздрав Челябинской области обновил график работы пунктов вакцинации от коронавируса

Где сделать прививку 1, 2 и 3 апреля

В Челябинской области в выходные продолжится вакцинация от коронавируса. В региональном Минздраве сегодня, 1 апреля, сообщили, где южноуральцы смогут сделать прививку в выходные.



«Вакцинация подростков продолжится в детских поликлиниках по месту жительства. Взрослые смогут выбрать удобный для себя пункт», — рассказали в ведомстве.

ТРК И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ С ОТДЕЛЬНЫМИ ВХОДАМИ

Челябинск

ГКБ № 1 с 8:00 до 20:00 (в будни), с 9:00 до 15:00 (в выходные и праздничные дни).

2 апреля

ТК «КС» с 12:00 до 15:00.

ТРК «Алмаз» с 10:00 до 14:00.

3 апреля

ТРК «Алмаз» с 10:00 до 14:00.

Миасс

2 и 3 апреля

ТРК «Слон» с 16:00 до 19:00.

Златоуст

1 апреля

«Территория бизнеса» с 10:00 до 15:00.



ТРК «Тарелка» с 16:00 до 19:00.



2 и 3 апреля

«Территория бизнеса» с 10:00 до 15:00.

ТРК «Тарелка» с 10:00 до 15:00.

Кыштым

2 и 3 апреля

ТК «Радуга» с 10:00 до 14:00.

Чесма

1 апреля

Центральный рынок с 10:00 до 13:00.

Бреды

С 1 по 3 апреля

ТРК «Магнит» с 10:00 до 13:00.

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

Челябинск

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82.

ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.

Ж/Д вокзал, медпункт.

Сатка

Районная больница, приемный покой.

Магнитогорск

ГБ № 1, приемный покой.

Касли

Районная больница, приемный покой.

Катав-Ивановск

Районная больница, приемный покой.

Кыштым

Городская больница им. А. П. Силаева, приемный покой.

Карабаш

Городская больница, приемный покой.

Село Миасское

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21).

Верхний Уфалей

Городская больница, приемный покой стационара.

Варна

Районная больница, приемный покой.

Троицк

Медпункт пункт Ж/Д вокзала.

Чебаркуль

Областная больница, приемное отделение.

Увелка

Районная больница, приемный покой.

Коркино

Городская больница № 1, травмпункт.

Куса

Районная больница, приемный покой.

Село Кизильское

Районная больница.

Миасс

Городская больница № 3 с 18:00 до 21:00.

Медпункт Ж/Д вокзала.

Златоуст

Медпункт Ж/Д вокзала.

Бердяуш

Медпункт Ж/Д вокзала.

Усть-Катав

Медпункт Ж/Д вокзала.

Копейск

Городская больница № 1, приемный покой (пос. Советов, 6 с 20:00 до 08:00).

После введения препарата от COVID-19 в Минздраве рекомендуют избегать физических нагрузок, не допускать перегрева и переохлаждения, помнить о важных мерах профилактики — ношении масок, дезинфекции и соблюдении социальной дистанции.