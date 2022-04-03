В Челябинской области еще 479 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остается 6881 пациент

На утро 3 апреля в Челябинской области официально зарегистрирован 319991 случай заболевания коронавирусом. По данным пресс-службы регионального Минздрава, за прошедшие сутки заболели 479 человек, в том числе 35 школьников.

«На сегодняшний день на лечении остается 6881 пациент. Граждане, не имеющие клинических признаков заболевания и хронических болезней, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

С начала пандемии выздоровели 304346 человек. За минувшие сутки выписаны 533 южноуральца.

«За последние сутки от COVID-19 скончались десять пациентов»,— добавили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Всего за период пандемии медиками взято 6 381 015 анализов. За прошедшие 24 часа исследовано 13185 ПЦР-тестов.

Напомним, в эти выходные жители Челябинской области могут поставить прививку от COVID-19 в крупных ТРК региона, торговых комплексах и круглосуточных пунктах вакцинации. Узнать графики работы передвижных лабораторий и полный список адресов можно в нашем материале.