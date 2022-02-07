В Челябинской области еще 4400 человек заболели коронавирусом за день

Минздрав региона озвучил сводку на 7 февраля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 16 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 4400 положительных результатов, среди заболевших — 660 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 198 тысяч 752 случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписаны 1642 человека. Всего с начала пандемии болезнь победил 151 тысяча 581 южноуралец. На лечении остаются 39 тысяч 282 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 12 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерло 7827 южноуральцев.