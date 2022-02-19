В Челябинской области еще 3967 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 46911 пациентов

На сегодняшний день, 19 февраля, в Челябинской области официально зарегистрировано 254408 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболели 3967 человек, включая 280 школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в больницах продолжают лечение 46911 пациентов. Те граждане, у которых отсутствуют клинические признаки заболевания и хронические болезни, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии выздоровели и выписаны из медицинских учреждений 199397 человек. За прошедшие сутки выписаны 4424 южноуральца.

По данным регионального Минздрава, за последние сутки от COVID-19 скончался 21 пациент.

За период пандемии медики исследовали 5 780 239 ПЦР-тестов. За минувшие сутки протестировано 23135 южноуральцев.

В эти выходные жители Челябинской области могут бесплатно вакцинироваться от COVID-19 в крупных ТРК региона, а также в торговых комплексах, дворцах культуры и круглосуточных пунктах вакцинации. График работы передвижных лабораторий и полный список адресов можно узнать в нашем материале.