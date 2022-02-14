В Челябинской области изменили график работы пунктов вакцинации от коронавируса

Новый режим работы с 14 по 20 февраля составили в Минздраве

В Челябинской области на этой неделе сделать прививку от коронавируса можно будет в 41 пункте вакцинации и поликлиниках по месту жительства. График работы кабинетов сегодня, 14 февраля, составили в региональном Минздраве и уточнили, где вакцинироваться от COVID-19 с 14 по 20 февраля смогут подростки.



«Не забывайте о важных мерах профилактики после прививки: масочном режиме, дезинфекции и соблюдении социальной дистанции. После введения препарата от COVID-19 избегайте физических нагрузок и не допускайте перегрева и переохлаждения организма», — напоминают в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

ГДЕ СТАВЯТ ПРИВИВКИ ДЕТЯМ

Сделать прививку подросткам можно в мегапункте КРК «Мегаполис» с 10:00 до 20:00, детской поликлинике по месту жительства и в школе при заполнении добровольных согласий на вакцинацию.

ГДЕ СТАВЯТ ПРИВИВКИ ВЗРОСЛЫМ

Вакцинация взрослых организована в торгово-развлекательных комплексах (ТРК), дополнительных пунктах с отдельными входами и поликлиниках по месту жительства.

В Челябинске ежедневно сделать прививку можно в КРК «Мегаполис». 19 февраля вакцинация от коронавируса с 12:00 до 15:00 будет организована в ТК «КС».

Магнитогорск

С 14 по 20 февраля

ТРК «Гостиный двор» — с 14:00 до 18:00

ТРК «Континент» — с 14:00 до 18:00

Златоуст

С 14 по 20 февраля

«Территория бизнеса» — с 10:00 до 17:00

Кыштым

19 и 20 февраля

ТК «Радуга» — с 10:00 до 14:00

Чесма

18 февраля

Центральный рынок — с 10:00 до 13:00

Еманжелинск

С 14 по 18 февраля

Дворец культуры им. А. С. Пушкина — с 17:00 до 18:00

ПГТ Красногорский

Дворец культуры им. В. И. Ленина — с 17:00 до 18:00

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

Челябинск

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.

Ж/д вокзал, медпункт

Сатка

Районная больница, приемный покой

Магнитогорск

ГБ № 1, приемный покой

Касли

Районная больница, приемный покой

Катав-Ивановск

Районная больница, приемный покой

Кыштым

Городская больница им. А.П. Силаева, приемный покой

Карабаш

Городская больница, приемный покой

село Миасское

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

Уйское

Районная больница, приемный покой

Верхний Уфалей

Городская больница, приемный покой стационара

Варна

Районная больница, приемный покой

Троицк

Медпункт ж/д вокзала

Карталы

Городская больница, приемный покой стационара

Чебаркуль

Областная больница, приемное отделение

Октябрьское

Районная больница, приемный покой

Увелка

Районная больница, приемный покой

Коркино

Городская больница № 1, травмпункт

Городская больница № 2, приемный покой инфекционного отделения

село Агаповка

Районная больница

Куса

Районная больница, приемный покой

Нязепетровск

Районная больница

село Кизильское

Районная больница

село Аргаяш

Районная больница

Миасс

Городская больница № 3 — 18:00—21:00

Ж/д вокзал, медпункт

Златоуст

Медпункт ж/д вокзала

Бердяуш

Медпункт ж/д вокзала

Усть-Катав

Медпункт ж/д вокзала

Копейск

Городская больница № 1, приемный покой, пос. Советов, 6 — с 20:00 до 08:00

Фершампенуаз

Районная больница, приемный покой хирургического отделения