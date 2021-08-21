В Челябинской области еще 380 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

На лечении остаются 6958 пациентов

На сегодняшний день, 21 августа, в Челябинской области официально зарегистрировано 82680 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболели 380 человек, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в ковидных госпиталях остаются 6958 человек. Они получают все необходимое лечение. Граждане, не имеющие клинических признаков болезни или хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии выздоровел и выписан из больниц 71891 южноуралец, за минувшие сутки выписан 291 человек.

«От COVID-19 за прошедшие сутки скончались 18 пациентов»,— добавили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Всего с начала пандемии коронавируса медиками проведено 3 081 794 исследования методами ПЦР и ИФА. За сутки протестировано 11328 человек.

В эти выходные жители Челябинской области могут бесплатно поставить прививку от ковида в крупных ТРК региона, парках и садовых товариществах. График работы передвижных лабораторий и полный список адресов можно посмотреть в нашем материале.