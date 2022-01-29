В Челябинской области еще 2484 человека заболели коронавирусом за сутки

Лечение продолжают более 10990 пациентов

На сегодняшний день, 29 января, в Челябинской области официально зарегистрировано 162077 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболели 2484 человека, в том числе 263 школьника. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в больницах на лечении остается 10991 пациент. Те граждане, у которых отсутствуют клинические признаки заболевания и хронические болезни, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

За последние сутки выздоровел и выписан из медучреждений 41 южноуралец. Всего с начала пандемии коронавируса выписаны 143303 человека.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки от COVID-19 скончались десять пациентов.

Жители Челябинской области продолжают сдавать анализы на ковид. За период пандемии медиками исследовано 5 333 577 ПЦР-тестов. За минувшие 24 часа протестировано 16183 южноуральца.

В эти выходные в крупных ТРК региона и торговых центрах состоится бесплатная вакцинация взрослых и подростков от COVID-19. Также поставить прививку можно в круглосуточных пунктах вакцинации. Со списком адресов и графиком работ передвижных лабораторий можно ознакомиться в нашем материале.