В Челябинской области еще 2151 человек заболел коронавирусом за сутки

На лечении остается 28871 пациент

На сегодняшний день, 6 марта, в Челябинской области официально зарегистрировано 296602 случая заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболел 2151 человек, в том числе 137 школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день на лечении остается 28871 пациент. Граждане, не имеющие клинических проявлений заболевания и хронических болезней, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии выздоровели и выписаны из медучреждений 259356 южноуральцев. За прошедшие сутки выписаны 2409 человек.

Согласно статистике регионального Минздрава, за последние сутки от COVID-19 скончались 17 пациентов.

Жители Челябинской области продолжают сдавать анализы на коронавирус. Так, за минувшие 24 часа медиками исследовано 14899 ПЦР-тестов. Всего за период пандемии взят и исследован 6 057 871 анализ.

Напомним, с 1 марта в Челябинской области отменили QR-коды для посещения ТРК и магазинов, площадь которых более 400 квадратных метров. Кроме того, без них теперь можно попасть в сауны, салоны красоты, парикмахерские, бассейны, а также пребывать в пансионатах и на базах отдыха.

Южноуральцев с симптомами коронавируса продолжают принимать в ковидных поликлиниках. Список адресов можно посмотреть на нашем сайте.