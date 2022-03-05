Еще две ковидные поликлиники закрывают в Челябинске и Магнитогорске

Их персонал возвращается к плановому приему пациентов

Все меньше южноуральцев обращаются за медпомощью в ковидные поликлиники. Это позволило вернуть в плановую медицину еще одну поликлинику и одну больницу, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«С шестого марта к плановой работе возвращаются женская консультация челябинской ГКБ № 1 на улице Днепровской, 11 и городская клиническая больница № 1 имени Дробышева в Магнитогорске», — уточняют в пресс-службе.

Вместе с тем пациентов с подозрением на ковид по-прежнему принимают по следующим адресам:

Челябинск

ГКБ № 1, ул. Воровского, 9а, ежедневно, 9:00—18:00;

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82, вход со двора, в будни 8:30—18:00, в выходные 9:00—15:00;

ГКП № 5, пр. Комсомольский, 36а, каб. 102 и 103, ежедневно, 8:00—18:00;

ГКБ № 11, ул. Дзержинского, 15, ежедневно, 8:00—18:00;

ОКБ № 2, ул. Гагарина, 18, корпус 2, ежедневно, 8:00—18:00;

ОКБ № 3, пр. Победы 287а, пр. Победы 376в, ежедневно, 8:00—18:00;

ГКБ № 8, ул. Горького, 18, 7-й подъезд, будни, 9:00—16:00;

ГКБ № 9, ул. 5-я Электровозная, 5, ежедневно, 8:00—18:00;

ГКБ № 6, ул. 50 лет ВЛКСМ, 29, ежедневно, 9:00—18:00;

«Полимедика», ул. Полянка, 2а, будни 8:00—20:00, выходные, 9:00—17:00.

Миасс

ГБ № 2, ул. Ильменская, 81, ул. Ильмен-Тау, 3, ежедневно, 8:00—16:00.

Златоуст

Городская больница, ул. Бушуева, 16, ежедневно, 9:00—18:00.

Троицк

Областная больница, ул. Майская, 1, ежедневно, 8:00—16:00.