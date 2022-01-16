В Челябинской области еще 215 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 1990 пациентов

На утро 16 января в Челябинской области официально зарегистрировано 151676 случаев заболевания коронавирусом. Согласно статистике регионального Минздрава, положительный результат ПЦР-тестов за прошедшие сутки получили 215 человек, включая одного школьника.

«На сегодняшний день в больницах на лечении остаются 1990 пациентов. Граждане, у которых отсутствуют клинические проявления заболевания или хронические болезни, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии выздоровели и выписаны из ковидных госпиталей 141993 южноуральца. За минувшие сутки выписаны 174 человека.

«За последние сутки от COVID-19 скончались пять пациентов»,— добавили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

15 января медики протестировали 11552 жителя Челябинской области. Всего за период пандемии исследовано 5 170 099 ПЦР-тестов.

Напомним, в эти выходные все желающие могут поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК региона и круглосуточных пунктах вакцинации. График работы и список адресов можно узнать в нашем материале.