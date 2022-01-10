Коллективный иммунитет в Челябинской области превысил 57%

Вакцинация от ковида продолжалась даже в январские праздники

На январских каникулах медики привили от коронавируса 15 тысяч 706 южноуральцев. Об этом в понедельник, 10 января, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Кое-где сделать прививку жители области могли даже в новогоднюю ночь.

В итоге к началу нового рабочего года коллективный иммунитет в регионе достиг 57,3%. Напомним, речь идет о проценте привитых среди взрослого населения, подлежащего вакцинации.

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 15 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 249 положительных результатов, среди заболевших нет школьников.

Накануне из больниц выписали 232 человека. На лечении остается 1935 человек.