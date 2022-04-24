В Челябинской области еще 187 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остается 3751 пациент

На утро 24 апреля в Челябинской области официально зарегистрировано 326478 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболели 187 человек, включая 23 школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального Минздрава.

«На сегодняшний день на лечении остается 3751 пациент. Граждане, не имеющие хронических болезней и клинических проявлений заболевания, продолжают лечение дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

С начала пандемии COVID-19 число выздоровевших южноуральцев достигло 313848. Еще 181 человек выписан за последние сутки.

«За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались два человека»,— добавили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Всего за весь период пандемии медики исследовали 6 601 459 ПЦР-тестов. За минувшие 24 часа протестировано 5933 южноуральца.

По прогнозам главного пульмонолога Челябинской области Владимира Антонова, через полтора месяца, то есть в конце мая — начале июня, в регионе ожидается шестая волна COVID-19. У южноуральцев есть полтора месяца, чтобы сделать прививку.