От коронавируса в Челябинской области умерли еще 16 южноуральцев

Свежая сводка Минздрава на 28 января 2021 года

В Челябинской области новой коронавирусной инфекцией заболели еще 282 местных жителя. Всего заболевание было зафиксировано у 44 тысяч 380 человек. Из областных госпиталей за сутки выписали 423 пациента, всего вылечились 31 тысяча 96 южноуральцев. Все еще болеют коронавирусом 11 тысяч 584 человека.

«За прошедшие сутки умерло 16 человек: от COVID-19 — 10 человек, от других причин — 6 человек», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

За сутки южноуральцам провели 8 тысяч 956 тестов на COVID-19, всего за время пандемии провели более миллиона исследований.

В Челябинской области продолжает действовать масочный режим, в общественных местах необходимо надевать маску и соблюдать социальную дистанцию. Пожилым людям рекомендуют сохранять режим самоизоляции.

Напомним, что челябинские врачи спасли беременную женщину с полным поражением легких от коронавируса. За жизнь матери и ребенка доктора боролись целый месяц.