В Челябинской области 96 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 8 июня 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 6,3 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 96 положительных результатов, среди заболевших есть 9 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 332 тысячи 614 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 8 июня, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 86 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 321 тысяча 883 южноуральца. Продолжают лечение 1698 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о четырех скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9892 человек.

Между тем обязательную вакцинацию от коронавируса отменили в Челябинской области. Однако медики рекомендуют жителям региона делать прививки на добровольной основе.





