В Челябинской области 93 человека заболели коронавирусом за минувшие сутки

На лечении остаются 1547 южноуральцев

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 5,7 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 93 положительных результата, среди заболевших есть 9 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 333 тысячи 919 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 22 июня, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 89 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 323 тысячи 301 южноуралец. Продолжают лечение 1547 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о пяти скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9930 человек.

Между тем в Челябинске запустят горячую линию по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом.

