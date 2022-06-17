В Челябинске запустят горячую линию по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом

Консультации смогут получить жители других городов региона

С 20 июня по 1 июля ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» запускает в работу горячую линию по туристическим услугам, правилах безопасности за рубежом и консультациям о правилах при задержке рейсов, сообщили в мэрии.

Получить рекомендации в условиях жаркой погоды, по питанию, по прививкам, рекомендации по купанию, источниках безопасной питьевой волы, правилам безопасного поведения на отдыхе можно в отделе обеспечения эпидемиологического надзора и экспертиз по телефону 8(351)734-22-32.

Юридические лица, ИП и физические лица смогут получить консультации о правилах при отмене и задержке рейсов по телефонам 8(351)724-32-69 и 724-32-70. Горячая линия будет работать по графику: понедельник, вторник, среда, четверг 08:30 до 16:30; пятница 08:30 до 15:30; перерыв на обед: 12:00 до 12:45.

Телефоны для консультаций в других городах Челябинской области:

Златоуст и Кусинский район

8-351-3-62-02-43

Аша и Катав-Ивановский район

8-351-4-72-02-54

Коркино, Еманжелинский и Еткульский районы

8-351-5-23-88-17

Магнитогорск, Агаповкий, Верхнеуральский, Кизильский, Нагайбакский районы

8-351-9-58-04-16

Миасс, Карабаш, Чебаркуль, Чебаркульский и Уйский районы

8-351-68-5-57-94

Сосновский, Аргаяшский и Кунашакский районы, Кыштым, Верхний Уфалей, Каслинский и Нязепетовский районы

8-351-4-45-18-03

Троицк, Троицкий, Октябрьский, Чесменский районы

8-351-6-32-75-87