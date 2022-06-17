В Челябинской области 93 человека заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 16 июня 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 7,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 93 положительных результата, среди заболевших есть 9 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 333 тысячи 456 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 17июня, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 33 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 322 тысячи 868 южноуралцев. Продолжают лечение 1533 пациента.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о двух скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9914 человек.

Между тем в Челябинске запустят горячую линию по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом.

