В Челябинской области 89 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

На лечении остаются 1537 южноуральцев

За минувшие сутки в Челябинской области провели более четырех тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 89 положительных результатов, среди заболевших есть 5 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 334 тысячи 464 случая заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 28 июня, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 45 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 323 тысячи 840 южноуральцев. Продолжают лечение 1537 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о четырех скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9946 человек.

Челябинский эпидемиолог оценил вероятность локдауна из-за оспы обезьян. Александр Выгоняйлов сравнил инфекцию с коронавирусом.

