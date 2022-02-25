В Челябинской области 2948 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 25 февраля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 9 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 2948 положительных результатов, среди заболевших — 215 школьников. С начала пандемии официально зарегистрированы 274 тысячи 673 случая заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 25 февраля, Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписаны 5135 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 229 тысяч 162 южноуральца. На лечении остаются 37 тысяч 287 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 20 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 9084 южноуральца.

Ранее Алексей Текслер напомнил о важности вакцинации против коронавируса. Эпидемиологическая ситуация в Челябинской области все еще непростая.

