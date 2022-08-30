В Челябинской области 583 человека заболели коронавирусом за день

Минздрав озвучил суточную сводку на 30 августа 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 5,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 583 положительных результата, среди заболевших есть 20 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 348 011 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 30 августа, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 409 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 332 тысячи 825 южноуральцев. Продолжают лечение 6007 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умерли два пациента. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 38 человек.

Между тем в Челябинске сохранили один пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Все жители Челябинской области по будням могут сделать мазок в областном кожно-венерологическом диспансере № 3 на улице Блюхера, 12.



Ранее врач Татьяна Цветкова рассказала ИА «Первое областное», от каких штаммов гриппа пришла вакцина в Челябинскую область и почему лучше сделать прививку до середины ноября.