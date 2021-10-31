В Челябинской области 508 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 14978 пациентов

На утро 31 октября в Челябинской области официально зарегистрирован 110721 случай заболевания коронавирусом. По данным пресс-службы регионального Минздрава, за минувшие сутки заболели 508 южноуральцев, включая троих школьников.

«На сегодняшний день в ковидных госпиталях лечение продолжают 14978 человек. Граждане, у которых отсутствуют клинические признаки и хронические болезни, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

Согласно статистике, всего с начала пандемии COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц 90183 человека. За последние сутки выздоровели 199 южноуральцев.

«За прошедшие сутки от коронавируса умерли 28 пациентов»,— добавили в пресс-службе регионального Минздрава.

Жители Челябинской области продолжают сдавать тесты на коронавирус. Так, за минувшие 24 часа медиками протестировано 16529 человек. Всего с начала пандемии проведено 4 275 471 исследование.

Несмотря на то, что попасть в ТРК можно только по QR-кодам, привиться там южноуральцы все равно могут. Специально для этого организуют отдельный вход. Также поставить прививку можно в ДС «Юность». Узнать график работы передвижных лабораторий можно в нашем материале.