Кормящим матерям разрешили вакцинироваться «Спутником V»

Период грудного вскармливания больше не является противопоказанием для вакцинации этим препаратом

Кормящим мамам разрешили прививаться вакциной «Спутник V». Как следует из инструкции к препарату, размещенной в Государственном реестре лекарственных средств, период грудного вскармливания больше не является противопоказанием для вакцинации.

Согласно документу, прививаться «Спутником V» нельзя в случаях, если имеется гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; если есть тяжелые аллергические реакции в анамнезе. При острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических заболеваний вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры. Также среди противопоказаний — возраст до 18 лет.

Отметим, ранее челябинские медики призвали привиться от коронавируса беременных женщин, поскольку, заболев, они рискуют потерять ребенка.

Сделать прививку на этой неделе можно в крупных ТРК с 25 по 29 октября, а также, как обычно, в поликлиниках и круглосуточных пунктах вакцинации.