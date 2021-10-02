В Челябинской области 389 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 10113 пациентов

На сегодняшний день, 2 октября, в Челябинской области официально зарегистрировано 98310 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболели 389 человек, включая четверых школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в ковидных госпиталях на лечении остаются 10113 пациентов. Граждане, не имеющие клинических признаков и хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

За последние сутки выздоровели и выписаны из больниц 280 южноуральцев. Всего с начала пандемии COVID-19 выздоровели 83443 человека.

«От коронавируса за минувшие сутки скончались 26 пациентов»,— добавили в пресс-службе регионального Минздрава.

Южноуральцы продолжают сдавать анализы на COVID-19. Так, за последние 24 часа медиками проведено 15 452 исследования. Всего с начала пандемии коронавируса взято 3 893 467 анализов.

Традиционно в эти выходные в крупных ТРК региона жители Челябинской области могут бесплатно поставить прививку от ковида. Полный список адресов и график работы передвижных лабораторий можно узнать в нашем материале.