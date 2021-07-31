В Челябинской области 342 человека заболели коронавирусом за сутки

Лечение продолжают 5413 пациентов

На сегодняшний день, 31 июля, в Челябинской области официально зарегистрировано 74964 случая заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки COVID-19 заболели 342 человека. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в медучреждениях остаются 5413 пациентов. Они получают необходимое лечение. Граждане, не имеющие признаков болезни и хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром врачей»,— уточнили в ведомстве.

За сутки из ковидных госпиталей выписали 257 южноуральцев. Всего с начала пандемии выздоровел 66101 человек.

По данным регионального Минздрава, за минувшие сутки скончались 18 человек. От коронавируса — 17 пациентов, от других болезней, при этом ковид был сопутствующим, — один человек.

Всего с начала пандемии проведено 2 832 778 исследований методами ИФА и ПЦР, 13200 из них — за прошедшие сутки.

В эти выходные жители Челябинской области могут бесплатно поставить прививку от COVID-19 в крупных ТРК региона. График работы передвижных лабораторий можно узнать в нашем материале.

