В Челябинской области 321 человек заболел коронавирусом за сутки

Лечение продолжают 4942 пациента

В Челябинской области за сутки коронавирусом заболел 321 южноуралец. Всего с начала пандемии на территории региона на сегодняшний день, 25 июля, официально зарегистрировано 72965 случаев заболевания.

«За прошедшие сутки из ковидных госпиталей выписан 201 южноуралец. Всего выписано 64664 человека. Лечение продолжают 4942 пациента. Граждане, не имеющие признаков заболевания или хронических болезней, лечатся дома под присмотром врачей»,— уточнили в пресс-службе регионального Минздрава.

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 13 пациентов.

По данным ведомства, за прошедшие сутки анализы на коронавирус сдали 11027 южноуральцев. Всего с начала пандемии коронавируса проведено 2 765 687 исследований методами ИФА и ПЦР.

Напомним, в эти выходные жители Челябинской области смогут бесплатно поставить прививку от COVID-19 в крупных ТРК региона. Узнать график передвижных лабораторий, а также полный список адресов, можно в нашем материале.