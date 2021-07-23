На Южном Урале продолжается вакцинация от коронавируса. Минздрав Челябинской области публикует перечень адресов, где поставить прививку можно в ближайшие выходные, 24 и 25 июля.
Челябинск
24 июля
ТРК «Алмаз»: с 10:00 до 14:00.
ТРК «Алмаз», около «Леруа Мерлен»: с 10:00 до 15:00.
ТРК «Кольцо»: с 12:00 до 18:00.
ТРК «Куба»: с 10:00 до 13:00.
ТК «КС»: с 12:00 до 15:00.
ТРК «Родник»: с 10:00 до 16:00.
ТРК «Космос»: с 12:00 до 16:00.
25 июля
ТРК «Кольцо»: с 12:00 до 17:00.
ТК «Юлия»: с 12:00 до 15:00.
ТРК «Родник»: с 10:00 до 16:00.
Магнитогорск
25 июля
ТРК «Семейный парк»: с 11:00 до 15:00.
Миасс
24 и 25 июля
ТРК «Слон»: с 12:00 до 16:00.
24 июля
Приемное отделение ГБ № 3: с 12:00 до 22:00.
25 июля
Приемное отделение ГБ № 3: с 8:00 до 22:00.
Златоуст
24 и 25 июля
ТРК «Тарелка»: с 12:00 до 17:00.
Чебаркуль
24 июля
Колхозный рынок: с 9:00 до 14:00.
2️5 июля
Колхозный рынок: с 9:00 до 11:00.
Медпункт п. Мисяш: с 11:00 до 14:00.
Кыштым
24 и 25 июля
ТЦ «Радуга»: с 10:00 до 14:00.
Сатка
2️4 июля
Центральный рынок: с 10:00 до 12:00.
ФАП, п. Рудничное: с 9:00 до 12:00.
Копейск
2️4 июля
ТК «Слава»: с 10:00 до 13:00.
Коркино
24 июля
ТК «Шахтер»: с 10:00 до 13:00.
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Эти документы необходимы, чтобы внести данные о вакцинации в единый всероссийский реестр получивших прививку от коронавируса. Только после этого человек может получить электронный сертификат с QR-кодом.
Также стало известно, что Челябинская область получила 39 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак», больше известной под торговым названием «Спутник V». Препарат уже развозят по медицинским учреждениям региона.
Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», по телефону регистратуры в поликлинике, а также по единому номеру «122».