Где в Челябинской области поставить прививку от коронавируса 24 и 25 июля: полный перечень адресов

Регион получил очередную крупную партию «Спутника V»

На Южном Урале продолжается вакцинация от коронавируса. Минздрав Челябинской области публикует перечень адресов, где поставить прививку можно в ближайшие выходные, 24 и 25 июля.

Челябинск

24 июля

ТРК «Алмаз»: с 10:00 до 14:00.

ТРК «Алмаз», около «Леруа Мерлен»: с 10:00 до 15:00.

ТРК «Кольцо»: с 12:00 до 18:00.

ТРК «Куба»: с 10:00 до 13:00.

ТК «КС»: с 12:00 до 15:00.

ТРК «Родник»: с 10:00 до 16:00.

ТРК «Космос»: с 12:00 до 16:00.

25 июля

ТРК «Кольцо»: с 12:00 до 17:00.

ТК «Юлия»: с 12:00 до 15:00.

ТРК «Родник»: с 10:00 до 16:00.

Магнитогорск

25 июля

ТРК «Семейный парк»: с 11:00 до 15:00.

Миасс

24 и 25 июля

ТРК «Слон»: с 12:00 до 16:00.

24 июля

Приемное отделение ГБ № 3: с 12:00 до 22:00.

25 июля

Приемное отделение ГБ № 3: с 8:00 до 22:00.

Златоуст

24 и 25 июля

ТРК «Тарелка»: с 12:00 до 17:00.

Чебаркуль

24 июля

Колхозный рынок: с 9:00 до 14:00.

2️5 июля

Колхозный рынок: с 9:00 до 11:00.

Медпункт п. Мисяш: с 11:00 до 14:00.

Кыштым

24 и 25 июля

ТЦ «Радуга»: с 10:00 до 14:00.

Сатка

2️4 июля

Центральный рынок: с 10:00 до 12:00.

ФАП, п. Рудничное: с 9:00 до 12:00.

Копейск

2️4 июля

ТК «Слава»: с 10:00 до 13:00.

Коркино

24 июля

ТК «Шахтер»: с 10:00 до 13:00.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Эти документы необходимы, чтобы внести данные о вакцинации в единый всероссийский реестр получивших прививку от коронавируса. Только после этого человек может получить электронный сертификат с QR-кодом.

Также стало известно, что Челябинская область получила 39 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак», больше известной под торговым названием «Спутник V». Препарат уже развозят по медицинским учреждениям региона.

Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», по телефону регистратуры в поликлинике, а также по единому номеру «122».