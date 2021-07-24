В Челябинской области 315 человек заболели коронавирусом за сутки

Лечение продолжают 4835 пациентов

На сегодняшний день, 24 июля, в Челябинской области официально зарегистрировано 72644 случая заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки заболели 315 человек. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в медучреждениях остаются 4835 пациентов. Они получают все необходимое лечение. Граждане, у которых отсутствуют признаки заболевания или хронические болезни, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии выздоровели 64463 южноуральца, 197 из которых — за прошедшие сутки.

По данным регионального Минздрава, за минувшие сутки умерло 12 человек: от COVID-19 — 11 пациентов, от других болезней, где ковид был сопутствующим, — один пациент.

«За время пандемии методами ИФА и ПЦР на коронавирус проведено 2 754 660 исследований. 12924 анализа медики взяли за прошедшие сутки»,— добавили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Традиционно в эти выходные жители Челябинской области смогут вакцинироваться от коронавируса в крупных ТРК региона. График работы передвижных лабораторий можно узнать в нашем материале.