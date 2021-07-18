В Челябинской области 294 человека заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 4106 южноуральцев

За прошедшие сутки коронавирусом в Челябинской области заболели 294 человека. На сегодняшний день, 18 июля, в регионе официально зарегистрировано 70813 случаев заболевания COVID-19, сообщают в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

По данным ведомства, на сегодняшний день в медучреждениях проходят лечение 4106 южноуральцев. Граждане, у которых отсутствуют хронические болезни или клинические проявления, лечатся дома под присмотром врачей.

«За прошедшие сутки умерло 13 человек. От COVID-19 — 12 человек, от других причин — 1 человек»,— рассказали в Минздраве.

Всего с начала пандемии коронавируса выздоровело 63439 человек. За сутки из больниц выписали 173 южноуральца.

Жители Челябинской области продолжают сдавать анализы на коронавирус. Так, за сутки протестировано 12445 человек, всего с начала пандемии медики провели 2 691 896 исследований. Большинство тестов проводятся методом ПЦР.

Напомним, в эти выходные жители Челябинской области смогут поставить прививку от COVID-19 в крупных ТРК региона. Время работы передвижных лабораторий можно узнать в нашем материале.