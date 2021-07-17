В Челябинской области 291 человек заболел коронавирусом за сутки

В больницах на лечении остаются 3998 пациентов

На сегодняшний день, 17 июля, в Челябинской области официально зарегистрировано 70519 случаев заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки заболел 291 человек. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в ковидных больницах остаются 3998 пациентов. Они получают все необходимое лечение. Граждане, не имеющие клинических проявлений или хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром врачей»,— уточнили в ведомстве.

За минувшие сутки от COVID-19 умерло 11 южноуральцев.

«За прошедшие сутки выписан 161 человек. Всего 63266 пациентов выздоровели и выписаны из больниц»,— добавили в региональном Минздраве.

С начала пандемии медиками проведено 2 679 451 тестов методами ИФА и ПЦР. За минувшие сутки анализы сдали 13157 жителей Челябинской области.

По традиции, в эти выходные южноуральцы смогут вакцинироваться в крупных ТРК региона. График работы передвижных лабораторий можно узнать в нашем материале.