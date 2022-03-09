В Челябинской области 1963 человека заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 9 марта 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 9 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 1963 положительных результата, среди заболевших — 122 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 302 тысячи 658 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 9 марта, Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписаны 2253 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 266 тысяч 102 южноуральца. На лечении остаются 28 тысяч 133 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 15 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 9283 южноуральца.

Ученые челябинского университета назвали четыре перспективных лекарства против коронавируса.