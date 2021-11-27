В Челябинской области 1458 человек вылечились от коронавируса за сутки

В больницах на лечении находятся 15969 пациентов

На сегодняшний день, 27 ноября, в Челябинской области официально зарегистрировано 126625 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заразились 653 человека, включая трех школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в больницах на лечении находятся 15969 пациентов. Граждане, у которых отсутствуют клинические признаки и хронические заболевания, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

За минувшие сутки выздоровели и выписаны из ковидных госпиталей 1458 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 104296 южноуральцев.

«За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 30 пациентов»,— уточнили в пресс-службе регионального Минздрава.

Жители Челябинской области продолжают сдавать тесты на коронавирус. За прошедшие сутки медиками исследовано 10759 тестов. Всего с начала пандемии южноуральцы сдали 4 599 433 ПЦР-теста.

В эти выходные можно бесплатно поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК региона, а также в торговых комплексах и круглосуточных пунктах вакцинации. График работы передвижных лабораторий и полный список адресов читайте в нашем материале.