В Челябинской области лечение от коронавируса в больницах получают 50 детей

Региональный Минздрав ждет появление вакцины для подростков и разрешения на ее использование

В Челябинской области в последнее время увеличилось число детей всех возрастов с подтвержденным коронавирусом. На утро вторника, 2 ноября, на госпитальных ковидных базах лечение получают 50 несовершеннолетних. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов. Он выразил надежду, что вакцинация для подростков в России будет разрешена в ближайшее время.

«За детей мы беспокоимся очень сильно. Они, как и беременные, в приоритете и находятся на особом контроле. Тех, кто болеет сильно, госпитализируют в городскую больницу № 9. По данным на утро, в ней находились 50 детей. Цифра постоянно меняется, потому что одних выписывают, другие поступают. В реанимации дети действительно находятся, мы их держим на особом контроле, каждый день у нас идет отчет по состоянию каждого ребенка, который находится в реанимационном отделении», — рассказал Юрий Семенов.

Министр подчеркнул, что в крайне тяжелом и тяжелом состоянии, в том числе на ИВЛ, в настоящий момент детей в больнице нет. В реанимации находятся дети, которые просто требуют особого наблюдения.

Для защиты от коронавируса врачи рекомендуют делать прививку. Беременным, дети которых рождаются уже носителями инфекции либо заражаются во время родов, рекомендовано вакцинироваться уже после 22-й недели. Но с детьми ситуация сложнее.

«Вакцинацию детей и подростков обсуждают во всем мире. Думаю, в ближайшее время вакцина от коронавируса в России будет утверждена, будет получено разрешение на ее использование и Минздрав нам даст рекомендации по тому, как все будет проходить. Дети — это особая категория. Поэтому вакцина должна пройти все необходимые испытания, получить разрешение. Хотелось бы, чтобы это случилось побыстрей», — отметил Юрий Семенов.

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