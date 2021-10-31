В Челябинске во Дворце спорта «Юность» за день провакцинировались 1588 человек

В ДС разместили самый большой на Южном Урале пункт вакцинации

В Челябинске в самом большом пункте вакцинации на Южном Урале, развернутом во Дворе спорта «Юность», за сутки вакцинировались 1588 человек. Граждане могли выбрать любую из четырех доступных вакцин, сообщили сегодня, 31 октября, в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Пункт вакцинации в ДС «Юность» открылся 30 октября. Привиться там граждане смогут до 7 ноября, то есть до конца нерабочих дней. Там работают десятки волонтеров, которые встречают и провожают южноуральцев на вакцинацию.

«Запускаем с небольшим интервалом, чтобы граждане могли раздеться в гардеробе, заполнить анкеты. На первом этаже расставлены стулья в шахматном порядке, соблюдена дистанция для ожидания своей электронной очереди. На втором этаже 20 кабинок. Имеются все необходимые средства для профилактики, в том числе рециркуляторы, чтобы обеззараживать воздух, где происходит вакцинация»,— рассказала заместитель министра здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская.

Напомним, поставить прививки во время нерабочих дней можно в ТРК и круглосуточных пунктах вакцинации. Список адресов — в нашем материале.