Поликлиники Челябинска переведут на круглосуточный режим работы

Мера необходима для поддержания системы здравоохранения

Поликлиники Челябинска перейдут на круглосуточный режим, а пациенты с положительным тестом на коронавирус смогут дистанционно оформить больничные листы. Об этом во вторник, 8 февраля, на пресс-конференции Минздрава сообщила заместитель главного врача областной клинической больницы № 2 по поликлинике Анна Авладеева.

«Все поликлиники в настоящее время расширили бригады для приема пациентов и увеличили часы работы. Многие поликлиники в скором времени перейдут на круглосуточный режим работы. Наша уже неделю так работает, и это очень востребовано у пациентов», — рассказала Анна Авладеева.

Еще одним нововведением для разгрузки амбулаторного звена станет отмена изоляции для контактных с больным коронавирусом, контрольного тестирования на ковид пациентов, если лечение длилось больше семи дней, и открытие дистанционных больных листов.

«Чтобы ближайший месяц система здравоохранения выдержала, наши новые нормативно-правовые акты помогут в этом. Без дистанционных больничных листов обслуживать около 1000 пациентов в день на дому невозможно», — добавила Анна Авладеева.

Получить дистанционный больничный лист пациенты могут в том числе в ковидной поликлинике на улице Воровского, 9а. При положительном тесте на коронавирус данные загружаются в единую медицинскую систему «БАРС» и через нее актив передается в поликлинику по месту прикрепления пациента.

«Видя, что пациент был в ковидной поликлинике, мы ему звоним, уточняем данные и дистанционно выдаем больничный лист», — уточнила Анна Александровна.

Если пациент получил положительный тест на коронавирус в пункте ПЦР-тестирования на базе ГКБ №1 (на пересечении улиц Карла Либкнехта и Воровского), ОКБ №3 (на проспекте Победы,376б), ГКБ № 6 (на улице 50 лет ВЛКСМ, 29) и ГКБ №8 (на Горького, 18), то ему следует позвонить по телефонам 122, 240-13-13. Операторы примут заявку и, как добавила Анна Авладеева, с ним свяжутся из поликлиники и выдадут лист нетрудоспособности на семь дней.