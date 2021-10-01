Пассажиропоток аэропорта Челябинска увеличился в полтора раза

Из города улетели 1,2 млн пассажиров

С января по август 2021 года из челябинского аэропорта имени Курчатова было отправлено 1,2 млн пассажиров. За аналогичный период прошлого года пассажиропоток был в 1,6 раза меньше — 719,9 тыс. человек. Данные сообщает пресс-служба Росавиации.

За первые восемь месяцев текущего года больше всего людей из Челябинска улетело в августе — 213,3 тыс. человек. Меньше всего пассажиров отправилось в феврале — 85,7 тыс. человек.

Также за январь — август Курчатов нарастил объем грузоперевозок — 1,9 тыс. тонн против 1,6 тыс. тонн за январь — август 2020-го. Наибольший объем груза из Челябинска в текущем году был отправлен в июле — 272,1 тонны.

В целом по России аэропорты в 2021 году обслужили 133,6 млн пассажиров. В прошлом году объем перевозок по стране был в 1,6 раза меньше — 81,4 млн человек. Больше всего люди путешествовали в августе — 25,3 млн человек, меньше всего — в феврале — 9,6 млн человек.