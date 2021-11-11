Минздрав Челябинской области опроверг связь вакцинации от ковида с гибелью пациентов

Каждый летальный случай пристально разбирала специальная комиссия

За время пандемии в Челябинской области умерли 17 привитых от коронавируса пациентов. Каждый летальный случай разбирала особая областная комиссия. При этом медики не нашли связи между вакциной и печальным исходом болезни. Об этом в четверг, 11 ноября, на брифинге по ковиду заявил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

«В Челябинской области есть комиссия, которая разбирает каждый случай смерти среди привитых. Помимо Минздрава области, в ней работают специалисты Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Все случаи до одного разобраны. А их было 17. И везде причиной смерти пациента стала тяжелая сопутствующая патология. Связи с вакцинацией ни в одном случае не было», — подчеркнул Юрий Семенов.

Также Юрий Семенов лишний раз подчеркнул, что прививка спасает не от болезни, а от тяжелого течения коронавируса. Рост иммунной прослойки на Южном Урале уже позволил значительно сократить количество пациентов, которые нуждаются в госпитализации. Многие люди сегодня лечатся дома, амбулаторно.

На утро 11 ноября в Челябинской области от ковида привиты 46,9% взрослого населения, то есть 1 млн 265 тыс. 516 человек. За минувшие сутки прививку поставили 18 тысяч 789 человек.

Челябинская область может достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу до конца декабря 2021 года. Но для этого темпы вакцинации должны составлять 20—25 тысяч человек в сутки.



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