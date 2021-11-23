Кого в Челябинской области прививают «Спутником Лайт»

Регион получил около 90 тысяч доз этой вакцины

В Челябинскую область пришла долгожданная партия антиковидной вакцины «Спутник Лайт». Регион получил около 90 тысяч доз препарата. Об этом во вторник, 22 ноября, на совещании с главами территории рассказал губернатор Алексей Текслер. В отличие от других препаратов, «Спутник Лайт» состоит из одного компонента, то есть не требует двух уколов, и поэтому пользуется особым спросом. Рассказываем, кто сможет привиться этой вакциной.

«Согласно последним рекомендациям Минздрава РФ препарат „Спутник Лайт“ показан для вакцинации двух категорий. Это те, кто уже был привит и подошел к сроку ревакцинации. А также те, кто болел коронавирусом, и сейчас решил привиться», — пояснил ИА «Первое областное» заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.

Также «Спутником Лайт» в эти дни прививают студентов челябинских вузов. Сделать прививку можно в кабинетах, которые расположены на территории самого учебного заведения.

Кроме того, на прививку «Спутником Лайт» могут рассчитывать иностранцы — за деньги их прививают в Областном кожно-венерологическом диспансере и в Центре СПИДа.

Всем остальным категориям граждан рекомендуют привиться любой вакциной из двух компонентов — именно эти вакцины формируют наиболее стойкий иммунитет. Почему так происходит, ранее ИА «Первое областное» рассказала главный врач Центра медицинской профилактики Челябинской области Ольга Агеева.