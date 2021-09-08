Главный эпидемиолог Челябинской области предложила лечить пациентов с ковидом за деньги

Бесплатные лекарства Елена Кутрова советует выдавать только привитым

Главный эпидемиолог Челябинской области Елена Кутрова предалает властям решиться на жесткие меры и лечить от ковида только привитых. Почему это важно, эпидемиолог рассказала в большом интервью журналистам ИА «Первое областное».

«Я не политик, но на данный момент я предложила бы нашему руководству лечить бесплатно только привитых, а нет прививки — лечись от ковида за свои деньги. Ты же выбрал это сам! Значит, у тебя есть выбор дальше: жить или умирать», — заявила Елена Кутрова.

По словам специалиста, лечение одного пациента в стационаре обходится государству в 140—600 тысяч рублей. Если бы пациенту пришлось отдавать их из собственного кармана, то человек несомненно поставил бы профилактическую прививку.

Пока же уровень вакцинации населения в Челябинской области остается сравнительно низким. Чтобы создать коллективный иммунитет, в регионе должны привиться хотя бы 1,5 млн южноуральцев. По данным на конец прошлой недели, первым компонентом пока привиты около 800 тысяч южноуральцев, а полный курс вакцинации прошли чуть меньше 700 тысяч человек.