По оценкам медиков, на Южном Урале от коронавируса уже привиты около 20 процентов взрослого населения. Однако к осени, чтобы предотвратить третью волну пандемии, нужно привить в три раза больше людей. Мы узнали, где можно поставить прививки во время массовых выездных акций в ближайшие выходные, 29 и 30 мая.
Вот полный перечень адресов.
ЧЕЛЯБИНСК
29 мая
Торговый город «Алмаз», около «Леруа Мерлен»: с 10:00 до 15:00.
ТРК «Родник»: с 10:00 до 16:00.
ТК «КС»: с 12:00 до 16:00.
ТК «Кольцо»: с 12:00 до 18:00.
Пешеходная зона на Кировке: с 11:00 до 14:00.
3️0 мая
ТРК «Родник»: с 10:00 до 16:00.
МИАСС
29 мая
ТРК «Малахит»: с 11:00 до 15:00.
ТРК «Слон»: с 12:00 до 16:00.
30 мая
СНТ «Калинушка»: с 09:00 до 11:00.
ЗЛАТОУСТ
29 мая
ТРК «Тарелка»: с 11:00 до 14:00.
СОСНОВСКИЙ РАЙОН
29 мая
Поселок Западный: с 10:00 до 13:00.
САТКА
29 мая
СНТ «Нижняя Сатка»: с 9:00 до 12:00.
ФАП Чулковка: с 09:00 до 11:00.
ПЛАСТ
29 мая
ТК «Раздолье»: с 09:00 до 13:00.
30 мая
ТК «Карат»: с 09:00 до 13:00.
АША
29 мая
Центральный рынок: с 09:00 до 13:00.
Кроме того, в начале следующей недели такая акция пройдет в Кыштыме. Медики будут ставить прививки три дня.
КЫШТЫМ
31 мая
ДК «Металлург»: с 10:00 до 13:00.
1 июня
ТК «Радуга»: с 10:00 до 13:00.
2 июня
Главпочтамт на улице Ленина, 4: с 10:00 до 13:00.
Даже если вы собираетесь сделать прививку во время прогулки или шопинга, к этому нужно заранее подготовиться: захватить с собой паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
Уже на месте вас попросят заполнить анкету и согласие на прививку — это необходимо для внесения данных в федеральный реестр.
Перед прививкой вас обязательно осмотрит доктор: измерит давление, температуру, сатурацию и расспросит про хронические болезни.
В будни можно привиться в своей поликлинике. Запись открыта в регистратуре и на портале Госуслуг.
Напомним, сегодня жителям Челябинской области доступны все три российские вакцины от коронавируса: «Гам-КОВИД-Вак» (больше известная под торговой маркой «Спутник V»), «КовиВак» и «ЭпивакКорона». Подбор вакцины проводит лечащий врач, однако чаще всего жителей области прививают знаменитым «Спутником V» — его поставки в наш регион самые большие.