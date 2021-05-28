Где на Южном Урале поставить прививку от коронавируса 29 и 30 мая: полный перечень адресов

Бригады медиков будут дежурить в ТРК, садах и ФАПах

По оценкам медиков, на Южном Урале от коронавируса уже привиты около 20 процентов взрослого населения. Однако к осени, чтобы предотвратить третью волну пандемии, нужно привить в три раза больше людей. Мы узнали, где можно поставить прививки во время массовых выездных акций в ближайшие выходные, 29 и 30 мая.

Вот полный перечень адресов.

ЧЕЛЯБИНСК

29 мая

Торговый город «Алмаз», около «Леруа Мерлен»: с 10:00 до 15:00.

ТРК «Родник»: с 10:00 до 16:00.

ТК «КС»: с 12:00 до 16:00.

ТК «Кольцо»: с 12:00 до 18:00.

Пешеходная зона на Кировке: с 11:00 до 14:00.

3️0 мая

ТРК «Родник»: с 10:00 до 16:00.

МИАСС

29 мая

ТРК «Малахит»: с 11:00 до 15:00.

ТРК «Слон»: с 12:00 до 16:00.

30 мая

СНТ «Калинушка»: с 09:00 до 11:00.

ЗЛАТОУСТ

29 мая

ТРК «Тарелка»: с 11:00 до 14:00.

СОСНОВСКИЙ РАЙОН

29 мая

Поселок Западный: с 10:00 до 13:00.

САТКА

29 мая

СНТ «Нижняя Сатка»: с 9:00 до 12:00.

ФАП Чулковка: с 09:00 до 11:00.

ПЛАСТ

29 мая

ТК «Раздолье»: с 09:00 до 13:00.

30 мая

ТК «Карат»: с 09:00 до 13:00.

АША

29 мая

Центральный рынок: с 09:00 до 13:00.

Кроме того, в начале следующей недели такая акция пройдет в Кыштыме. Медики будут ставить прививки три дня.

КЫШТЫМ

31 мая

ДК «Металлург»: с 10:00 до 13:00.

1 июня

ТК «Радуга»: с 10:00 до 13:00.

2 июня

Главпочтамт на улице Ленина, 4: с 10:00 до 13:00.

Даже если вы собираетесь сделать прививку во время прогулки или шопинга, к этому нужно заранее подготовиться: захватить с собой паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Уже на месте вас попросят заполнить анкету и согласие на прививку — это необходимо для внесения данных в федеральный реестр.

Перед прививкой вас обязательно осмотрит доктор: измерит давление, температуру, сатурацию и расспросит про хронические болезни.

В будни можно привиться в своей поликлинике. Запись открыта в регистратуре и на портале Госуслуг.

Напомним, сегодня жителям Челябинской области доступны все три российские вакцины от коронавируса: «Гам-КОВИД-Вак» (больше известная под торговой маркой «Спутник V»), «КовиВак» и «ЭпивакКорона». Подбор вакцины проводит лечащий врач, однако чаще всего жителей области прививают знаменитым «Спутником V» — его поставки в наш регион самые большие.