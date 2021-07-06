Еще 233 человека заразились коронавирусом за минувшие сутки в Челябинской области

Минздрав озвучил сводку на утро 6 июля 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели 6,5 тысячи тестов на коронавирус. Медики получили 233 положительных результата. Всего с начала пандемии, по данным официальной статистики, коронавирусом в регионе заболели 67 тысяч 544 человека.

По данным медиков, накануне скончались 13 пациентов: восемь человек умерли непосредственно от коронавируса, еще пять человек — от сопутствующих болезней. Всего с начала пандемии, по официальным данным статистики, ушли из жизни 3075 пациентов с коронавирусом.

На лечении остаются 2 569 человек. С начала пандемии болезнь победили 61 857 южноуральцев. Накануне выписали 105 человек.

Между тем эпидемиологи отмечают, что от коронавируса стали чаще страдать дошкольники и дети школьного возраста. Случаи заражения детей регистрируют каждый день. К примеру, карантин по ковиду на днях объявили в детском саду Копейска.

У взрослых есть верный способ защитить себя от болезни — вакцинация от ковида. Сохранить здоровье детей помогут маски и другие способы профилактики.