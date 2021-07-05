В детском саду Копейска объявлен карантин по коронавирусу

Роспотребнадзор по Челябинской области рассказал, как часто болеют ковидом дошкольники и дети школьного возраста

В Копейске коронавирус выявлен у воспитанника детского сада. Группа, которую посещал малыш, уже закрыта на карантин, а все контактные дети и взрослые отправлены на самоизоляцию. Информацию о заражении малыша и объявлении карантине журналисту ИА «Первое областное» подтвердили в Роспотребнадзоре по Челябинской области.

«Сегодня эпидемиологическая ситуация отличается от той, что была раньше. Если во время второй волны эпидемии в детсадах болели воспитатели, то теперь — дети. Но заражаются они, как правило, в семейных очагах. И происходит это не только в Копейске. Больные дошкольники, дети школьного возраста выявляются каждый день. Это особенность новой волны пандемии», — рассказала ИА «Первое областное» заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

По словам Лучининой, в случае выявления больного ребенка, всю группу сразу же отправляют на карантин. Карантин длится 14 дней с того момента, когда малыш в последний раз посещал детский сад.

«Воспитатели, дети получают предписание о самоизоляции. При этом законный представитель ребенка, который будет сидеть с ним дома, имеет право оформить оплачиваемый больничный», — замечает Лучинина.

Ранее первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт замечала, что коронавирус все чаще поражает молодых и людей трудоспособного возраста. Причем болезнь протекает у них не всегда бессимптомно. У некоторых больных стремительно развивается ковидная пневмония. Светлана Лучинина добавляет, что ковидная пневмония может развиться даже у малышей.