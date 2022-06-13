Еще 93 человека заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

На лечении остается 1621 пациент

На сегодняшний день, 13 июня, в Челябинской области официально зарегистрировано 333085 случаев заболевания коронавирусом. По данным пресс-службы регионального Минздрава, за минувшие сутки у 93 человек ПЦР-тест показал положительный результат, в их числе — восемь школьников.

«На сегодняшний день продолжает лечение 1621 пациент. Граждане, у которых отсутствуют клинические проявления заболевания и хронические болезни, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

Всего за весь период пандемии число выздоровевших и выписанных южноуральцев достигло 322421. Еще 150 человек выписаны из больниц за последние сутки.

«За прошедшие сутки от COVID-19 скончался один пациент»,— уточнили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Жители Челябинской области продолжают сдавать анализы на коронавирус. Так, с начала пандемии медиками исследовано 6 902 095 ПЦР-тестов. За минувшие 24 часа протестировано 4143 южноуральца.

В начале июня в России выявили более заразный вариант штамма коронавируса «омикрон», пока он не имеет широкого распространения.