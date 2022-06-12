В России выявили более заразный вариант штамма коронавируса «омикрон»

Он пока не имеет широкого распространения

В России впервые выявили вариант штамма коронавируса «омикрон» ВА.4. Он намного легче передается от человека к человеку, сообщает со ссылкой на заведующего лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова РИА Новости.

Образцы биоматериала, в которых выявлен «омикрон» BA.4 взяли у пациентов в конце мая.

Пока в России широкого распространения нового варианта вируса нет. Около 95% всех свежих случаев инфицирования вызваны вариантом BA.2 и его субвариантами. Эксперт считает, что этому способствует хорошая иммунная прослойка, сформировавшаяся благодаря вакцинации и перенесенным ранее случаям заболеваний COVID-19.