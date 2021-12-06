Еще 637 человек заболели коронавирусом в Челябинской области за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 6 декабря 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 9 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 637 положительных результатов, среди заболевших нет школьников. С начала пандемии официально зафиксированы 132 тысячи 453 случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 1290 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 117 тысяч 162 южноуральца. На лечении остаются 8 тысяч 663 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 30 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 6 тысяч 566 южноуральцев.

Новую волну коронавируса в России ожидают в феврале. Предположительно, штамм «омикрон» вытеснит «дельту».